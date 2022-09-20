Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: сборная России пропустит минимум два международных цикла — 2024 и 2026 годы

Кобелев: сборная России пропустит минимум два международных цикла — 2024 и 2026 годы
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев предположил, когда сборную России начнут вновь допускать на международные турниры. Сегодня, 20 сентября, стало известно, что россиян не допустили на отборочный турнир Евро-2024.

«Мне кажется, что минимум два международных цикла мы пропустим — 2024 и 2026 годы. Поэтому я ни на что не надеялся. Конечно, меня расстраивает такое отношение. Страдает не только футбол, но и все виды спорта, в том числе и спорт инвалидов. Политика есть политика — мы бессильны здесь что-либо сделать», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Отметим, сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

Новость по теме
Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022