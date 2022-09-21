Педри оценил игру футболистов «Барселоны», пришедших в клуб летом

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о новых футболистах команды.



«Бельерин может добавить нам многое. Он — правый защитник, которого нам не хватало. Маркос Алонсо – мой друг, у него невероятная физическая подготовка, просто умопомрачительная. Он добавляет команде необходимые качества. Кристенсен очень здорово разыгрывает мяч, а также он высокий, что полезно для борьбы в штрафной.



Кессье – зверь, на поле он дикий. Когда он сталкивается с людьми, они отлетают на три метра. На тренировках я предпочитаю не играть против него. Кунде был очень хорош в «Севилье», мне нравилась его игра в центре защиты. Мы знаем, что он может дать нашей команде.



Рафинья меня по-настоящему удивил. Он очень много работает на благо команды. Всегда в движении, хорош в том числе и в прессинге. С его мастерством и умением наносить удары мало кто сравнится», – цитирует Педри Sport.es.

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