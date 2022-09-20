Педри — о Левандовском: играть с ним — большая гордость
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о своём одноклубнике — нападающем Роберте Левандовском.
«Все видят его игру, голы, которые он забивает, движение, которое он даёт команде. Роберт дает «Барселоне» многое, я надеюсь, что он продолжит в том же духе, потому что играть с Левандовским — большая гордость», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.
34-летний Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в июле 2022 года. В восьми матчах за новую команду польский футболист забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
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