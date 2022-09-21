Экс-игрок «Челси» Рюдигер рассказал, как намеренно делал ошибки в матче АПЛ

Бывший защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, ныне выступающий за мадридский «Реал», рассказал о своём стиле игры, а также поделился историей, как в рамках встречи английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» намеренно допускал ошибки.
«Я люблю и нуждаюсь в играх разума, а также в возможности шокировать своих оппонентов, это как развлечение для меня. Мне нравится анализировать своих соперников и думать про себя: ладно, посмотрим, как они отреагируют, если я их немного спровоцирую. Но я не выбираю кого-то перед каждой игрой. Это происходит спонтанно.
Многие помнят моменты в игре «Челси» с «Ньюкаслом» в прошлом сезоне. Скажу честно: я намеренно допустил несколько ошибок, потому что во время этой игры на стадионе было слишком тихо для меня. Своим поведением я хотел разбудить людей», — рассказал Рюдигер в интервью изданию Sport1.
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