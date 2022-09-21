Защитник «Реала» Рюдигер: я стал футболистом не для того, чтобы дружить со всеми

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своём менталитете игрока и об отношениях с футболистами.

«С детства мои родители называли меня Воином, потому что, если есть стена, я буду врезаться десятки раз до тех пор, пока в конечном итоге не пройду сквозь неё. Я боец, и с годами я научился справляться с критикой. Каждый может высказать своё мнение, но для меня важно, что думают мои тренеры и партнёры по команде. Остальное вторично. Я стал профессиональным футболистом не для того, чтобы дружить со всеми. Приятно, если я кому-то нравлюсь, но я не могу угодить всем. Мне нравится быть тем, кто я есть», — сказал Рюдигер в интервью Sport1.

Напомним, 29-летний Антонио перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.