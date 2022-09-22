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Роналдиньо высказался о том, является ли Месси лучшим игроком в истории

Роналдиньо высказался о том, является ли Месси лучшим игроком в истории
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Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо высказался о том, является ли аргентинец Лионель Месси, который в данный момент выступает за французский «ПСЖ», лучшим игроком в истории футбола.

«Трудно сказать, ведь есть так много других игроков. Я не люблю сравнивать. Ведь есть такие футболисты, как Марадона, Пеле, их так много… Каждый из них был лучшим в своё время», — цитирует слова Роналдиньо издание Mundo Deportivo.

По итогам восьми проведённых туров во французской Лиге 1 Лионель Месси сумел забить четыре гола и отдать семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.

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