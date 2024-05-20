Мозес: Москва — красно-белый город, который навсегда останется в моём сердце

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, покидающий клуб на правах свободного агента, назвал Москву красно-белым городом.

«Москва — потрясающий город. Мне всегда было тут здорово. Замечательный язык. «Спасибо», «хорошо». Все эти словечки. Это красно-белый город. И он навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.