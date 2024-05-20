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Зырянов: первостепенно в «Зените» рассмотрят вариант с возвращением Адамова

Зырянов: первостепенно в «Зените» рассмотрят вариант с возвращением Адамова
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что сине-бело-голубые рассмотрят вариант возвращения из аренды в «Оренбурге» защитника Арсена Адамова. Напомним, Зырянов работает в структуре «Зенита».

– В «Оренбурге» играют Адамов и Михайлов. Вероятность возвращения Арсена становится выше с учётом проблем «Зенита» с крайними защитниками?
– Учитывая травму Марио, в «Зените» обращают особое внимание на крайних защитников. И первостепенно, конечно, в клубе рассмотрят вариант с Адамовым. За ним пристально смотрят. Ему, конечно, надо добавлять как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Если получится – всё у него будет отлично, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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