Георгий Джикия: конечно, я пожму руку Абаскалю

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, пожмёт ли при встрече руку бывшему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

– Представим, что на моём месте Абаскаль. Вы пожмёте ему руку?

– Конечно. И когда прощались, пожал.

– Но не считаете его главным виновником того, что произошло?

– Ещё раз повторяю – я благодарен всем. Спасибо большое! — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.