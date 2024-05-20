Алексей Сутормин: Морено — топ-тренер, он поступил смело, оставшись в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин высказался о главном тренере команды Роберте Морено.

«Морено смело поступил, решив остаться в «Сочи». Дай бог, чтобы костяк команды сохранился. У «Сочи» хорошие шансы на то, чтобы с первого раза вернуться в РПЛ. Морено – топ-тренер», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, в субботу, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.