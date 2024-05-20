Джикия: Гаджи Гаджиев неоднократно звал меня в Дагестан

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев неоднократно приглашал его в Дагестан. В то же время Джикия отметил, что эти приглашение имели сугубо дружеский характер — речи о возможном переходе из «Спартака» в махачкалинское «Динамо» не шло.

– Вы работали с Гаджиевым в «Амкаре», откуда вас и пригласил «Спартак». Можно ли говорить, что Гаджиев открыл вам дорогу в РПЛ, в большой футбол?

– Можно.

– Гаджиев говорил, что будет рад видеть вас в Махачкале, где местное «Динамо» выходит в РПЛ. Как вам этот вариант?

– Он имел в виду – пригласить, посмотреть достопримечательности Дагестана, водопады и каньоны, прекрасные горные места. Он меня неоднократно звал, ждёт, что приеду, перезагружусь, попьём его любимый чай.

– Но вы же понимаете, что я спрашиваю не о чае и красотах Дагестана. Насколько вам интересно продолжить карьеру в Махачкале?

– Мы уже проговорили этот момент – что мне будет интересно и что будет дальше. Какой вариант мне больше всего подойдёт, тот и выберу, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом месяце испанец был отправлен в отставку. Новым наставником красно-белых назначен Деян Станкович.