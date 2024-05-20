Сутормин — о вылете «Сочи»: это опыт, который сделает команду сильнее

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин прокомментировал вылет команды в Первую лигу после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

«Какие эмоции? Горечь. Очень обидно, что «Сочи» вылетел. Мы показывали качественный футбол по весне, но жаль, что не удалось решить поставленную задачу. Нужно это принять, это опыт, который сделает команду сильнее. Нужно двигаться дальше», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, в субботу, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.