Константин Зырянов: был один слух, что мной интересовалась «Валенсия»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, был ли к нему интерес из Европы во времена игровой карьеры.

– А когда Тимощук после Кубка УЕФА перешёл в «Баварию», не было мыслей: чем я хуже? И тоже могу поиграть в Европе?

– Нет. Таких мыслей не было. Я порадовался и за Толю, и за Пашку Погребняка, и за других ребят, которые тогда уехали.

– Вас в Европу не звали?

– Был один слух, что якобы интересовалась «Валенсия». Мне рассказали об этом.

– Без переговоров?

– Если бы они были, думаю, об этом все знали бы. «Валенсия» и Зырянов – это же главная новость года (улыбается). Роналду и Месси на второй план отошли бы, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.