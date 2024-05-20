Хавбек «Байера» Вирц стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге

21-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге, сообщает официальный сайт чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 32 матчах в Бундеслиги, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, а также не потерпел ни одного поражения за весь турнир. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой»