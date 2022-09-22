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Солер: в «ПСЖ» все хотят, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов

Солер: в «ПСЖ» все хотят, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов
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Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер рассказал, что все футболисты парижского клуба горят желанием выиграть Лигу чемпионов.

«Я являюсь новым человеком в команде, поэтому не могу точно сказать, одержимость это или нет, но «ПСЖ» – это клуб, который ещё ни разу не выигрывал Лигу чемпионов и в котором есть игроки, способные бороться за победу в этом турнире.

Проект «ПСЖ» очень хорош как в плане руководства и футболистов, так и тем, что находится около клуба. Всё на очень высоком уровне, и это подстегивает нас играть как можно лучше. Я вижу, что все здесь приятно взволнованы и хотят, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов», – цитирует Солера Culture PSG.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника:

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