«ПСЖ» представил Карлоса Солера из «Валенсии» в качестве игрока команды

Полузащитник Карлос Солер стал футболистом «ПСЖ». Как сообщает парижский клуб на своей официальной странице, контракт испанского футболиста с командой будет действовать до лета 2027 года.

«Я очень счастлив! Это новое приключение в моей карьере, и я очень горжусь и взволнован тем, что начинаю работать со своими товарищами по команде, знакомиться с ними и отдавать все свои силы ради этой формы. Во вторник мы сыграем наш первый матч Лиги чемпионов на «Парк де Пренс», и я уверен, что это будет большая радость для всех болельщиков», — цитирует Солера официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне испанец в 38 матчах с участием «Валенсии» забил 12 голов и сделал пять голевых передач. В этом сезоне на его счету один гол в трёх матчах Ла Лиги. Ранее французский «ПСЖ» подписал атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи».

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