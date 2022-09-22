Доктор наук Кыласов назначен на пост заместителя директора по развитию «Химок»

Главный научный сотрудник Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов назначен на должность заместителя директора по развитию футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сам специалист прокомментировал своё назначение:

«В разработке стратегии развития «Химок» мы уделим особое внимание инфраструктурным проектам, повышению инвестиционной и маркетинговой привлекательности клуба. Подвергнутся изменению программы лояльности в целях дефрагментации работы с разными категориями болельщиков», — цитирует Кыласова пресс-служба клуба.

Кыласов — доктор наук. У него есть опыт работы в Федерации хоккея с мячом России, он был председателем комитета олимпийского развития Международной федерации бенди.