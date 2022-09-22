Защитник «Ренна» Трюффер — о вызове в сборную: я не боюсь, сейчас просто счастлив

Защитник «Ренна» Адриен Трюффер прокомментировал вызов в национальную команду Франции на матчи Лиги наций.

«Я не боюсь, сейчас просто счастлив. Я хочу наслаждаться игрой и показывать свои лучшие стороны. Вызов в сборную — мечта моего детства. Рад, что сейчас нахожусь здесь», — цитирует Трюффера Get French Football News.

В текущем сезоне Трюффер провел во французской Лиге 1 восемь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В группе 1 лиги B французы с двумя очками занимают последнее место. Они ни разу не победили в четырёх турах, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. У Австрии четыре очка, у Хорватии – семь, у Дании – девять.

Гол Модрича принёс Хорватии победу над Францией в Лиге наций:

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