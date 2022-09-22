Видеообзор победы сборной Казахстана с голом Зайнутдинова в матче с Беларусью

Сегодня, 22 сентября, сборные Казахстана и Беларуси провели матч 5-го тура Лиги наций. Встреча, проходившая в Казахстане, закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 29-й минуте Михаил Габышев открыл счёт и вывел казахстанцев вперёд. В концовке первого тайма Павел Савицкий восстановил равновесие в счёте. Но на 79-й минуте полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов забил решающий мяч.
Сборная Казахстана набрала 13 очков. Второе место в группе занимает команда Словакии, набравшая шесть очков. У словаков ещё есть игра в запасе, но они всё равно уже не смогут догнать соперника.
Таким образом, сборная Казахстана завоевала путёвку в финальный этап турнира. Там команда поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп Лиги C Лиги наций.
Видеообзор матча Казахстан — Беларусь:
- 22 сентября 2022
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:16
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:23
-
20:11
-
20:04
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:27
-
19:06
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:26