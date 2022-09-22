Видеообзор победы сборной Казахстана с голом Зайнутдинова в матче с Беларусью

Сегодня, 22 сентября, сборные Казахстана и Беларуси провели матч 5-го тура Лиги наций. Встреча, проходившая в Казахстане, закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 29-й минуте Михаил Габышев открыл счёт и вывел казахстанцев вперёд. В концовке первого тайма Павел Савицкий восстановил равновесие в счёте. Но на 79-й минуте полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов забил решающий мяч.



Сборная Казахстана набрала 13 очков. Второе место в группе занимает команда Словакии, набравшая шесть очков. У словаков ещё есть игра в запасе, но они всё равно уже не смогут догнать соперника.



Таким образом, сборная Казахстана завоевала путёвку в финальный этап турнира. Там команда поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп Лиги C Лиги наций.

Видеообзор матча Казахстан — Беларусь: