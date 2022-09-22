Сборная Казахстана досрочно выиграла группу в Лиге наций и вышла в плей-офф

Сборная Казахстана гарантировала себе первое место в группе 3 Лиги C Лиги наций. Казахстанцы в матче 5-го тура обыграли сборную Беларуси со счётом 2:1.



Сборная Казахстана набрала 13 очков. Второе место в группе занимает команда Словакии, набравшая шесть очков. У словаков ещё есть игра в запасе, но они всё равно уже не смогут догнать соперника.



Таким образом, сборная Казахстана завоевала путёвку в финальный этап турнира. Там команда поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп Лиги C Лиги наций.

Счёт в матче открыли хозяева. На 29-й минуте отличился защитник Михаил Габышев с передачи Рамазана Оразова. В концовке первого тайма, уже в дополнительное время, Павел Савицкий сумел счёт сравнять, гол был засчитан после проверки видеоповторов. На 79-й минуте Бактиёр Зайнутдинов сумел вывести Казахстан вперёд. К его забитому мячу у судей тоже были вопросы, но после дополнительных пересмотров повтора гол был засчитан. Финальный свисток судьи сигнализировал о победе сборной Казахстана со счётом 2:1.