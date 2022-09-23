Тренер сборной Бельгии схватил мяч и тянул время в конце матча с Уэльсом

Главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес получил красную карточку в конце матча Лиги наций с Уэльсом, поскольку тянул время.
«Я не думаю, что это была красная карточка. Да, я схватил мяч, и это замедлило игру. Это могла быть жёлтая, но не красная. Наш капитан Эден Азар сказал мне, что в Бельгии за удаление нужно расплачиваться ужином», – пошутил после матча Мартинес, чьи слова приводит Voetbalkrant.com.
Бельгия победила Уэльс со счётом 2:1. В первом тайме у хозяев забили полузащитник Кевин Де Брёйне и нападающий Миши Батшуайи. Однако на 50-й минуте форвард гостей Киффер Мур отыграл один мяч.
Когда на пятой компенсированной минуте мяч вышел за пределы поля от Тома Мёнье, валлийцы должны были ввести его из-за боковой. Однако Роберто Мартинес умышленно сработал на затягивание времени, не давая игроку сборной Уэльса быстрее продолжить игру. Турецкий арбитр Али Палабыйык показал Мартинесу красную карточку.
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