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Михаил Кержаков: Дзюбу и Оздоева никто из «Зенита» не выгонял

Михаил Кержаков: Дзюбу и Оздоева никто из «Зенита» не выгонял
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков прокомментировал уход из клуба форварда Артёма Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Тосковал ли по Дзюбе и Оздоеву? Я поменял за свою карьеру много городов и команд, где играли хорошие ребята. Первое время, конечно, по кому-то скучаешь, но со временем привыкаешь. И сейчас уже спокойно отношусь – все когда-то переходят в другие команды.

Плюс не могу сказать, что мы были как-то особенно близки, дружили семьями, пересекались вне футбола. У меня со всеми ребятами рабочие отношения. За пределами команды у меня другой круг общения. Мои близкие друзья со мной с детства, юношеского возраста

Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило. Абсолютно нормально. Но надо понимать: парней никто не выгонял. Если бы это случилось, то можно было бы назвать несправедливостью. Учитывая вклад, который они внесли. Но они сделали другой выбор.

Пару дней назад говорил с Магой по видеосвязи. В футбольном плане очень доволен. Говорит, что очень нравится тренировочный процесс с Пирло», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
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