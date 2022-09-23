Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ларин: вечером сел и накидал фразы. Не знаю, сможет ли последнее слово повлиять на суд

Ларин: вечером сел и накидал фразы. Не знаю, сможет ли последнее слово повлиять на суд
Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал своё последнее слово на заседании суда.

«Волнительное настроение. Спал ли груз после последнего слова? У меня груз перед каждым заседанием суда. После того, как по ступенькам спускаюсь, настроение поднимается. Не знаю, сможет ли последнее слово как-то повлиять на суд, я не специалист. Я вчера вечером сел и накидал какие-то основные фразы. На листочке у меня фразы были, но я говорил своими словами то, что посчитал нужным. Может быть, что-то забыл сказать, может быть, что-то, наоборот, больше сказал. Не хотел делать каких-то сенсационных заявлений.

В какой-то момент обратил внимание ещё раз на то, что есть неэффективная система финансирования, расчёты нормативов на учащихся. Но порадовался, что в «Чертаново», как мне известно, эти нормативы пересмотрели», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022