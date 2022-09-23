Ринат Дасаев: смысл радоваться победе над Киргизией? Если Россия выиграет — хорошо
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о предстоящем матче российской сборной и команды Киргизии. Встреча пройдёт завтра, 24 сентября, в Бишкеке (Киргизия).
«Сборной России надо играть — товарищеские матчи точно нужны. Ожидания от матча с Киргизией? Не могу ничего сказать, так как не имею представления о сборной. Стоит ли радоваться победе? А смысл радоваться? Если победят, то хорошо. Самое главное в нынешней ситуации — игровая практика», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча начнётся в 17:00 мск. Сборная России проведёт первый матч с квалификации чемпионата мира 2022 года.
Ранее было объявлено, что россияне не выступят в квалификации Евро-2024.
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