Ринат Дасаев: смысл радоваться победе над Киргизией? Если Россия выиграет — хорошо

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о предстоящем матче российской сборной и команды Киргизии. Встреча пройдёт завтра, 24 сентября, в Бишкеке (Киргизия).



«Сборной России надо играть — товарищеские матчи точно нужны. Ожидания от матча с Киргизией? Не могу ничего сказать, так как не имею представления о сборной. Стоит ли радоваться победе? А смысл радоваться? Если победят, то хорошо. Самое главное в нынешней ситуации — игровая практика», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча начнётся в 17:00 мск. Сборная России проведёт первый матч с квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее было объявлено, что россияне не выступят в квалификации Евро-2024.