Канчельскис — о сборной России: Киргизия? Надо радоваться победе даже в товарищеской игре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Киргизией.
«Надо быть готовыми, что ситуация изменится к лучшему. Дай бог, чтобы в ближайшее время ситуация с нашим футбольным будущим прояснилась. В матче со сборной Киргизии посмотрим, кто как готов — надо быть в тонусе. Правильно сделали, что решили провести товарищескую игру. Уровень нашего футбола выше, чем у киргизов. Игра точно будет голевой.
Стоит ли радоваться, если мы победим Киргизию? Победа — это всегда положительные эмоции. Игроки собираются в сборной, давно друг друга не видели — общаются и улыбаются. Это же эмоции, и, конечно, надо радоваться победе даже в товарищеской игре. Любая победа — радость и эмоции», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 сентября 2022
-
22:55
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:29
-
22:14
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
19:54
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:40