Канчельскис — о сборной России: Киргизия? Надо радоваться победе даже в товарищеской игре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Киргизией.

«Надо быть готовыми, что ситуация изменится к лучшему. Дай бог, чтобы в ближайшее время ситуация с нашим футбольным будущим прояснилась. В матче со сборной Киргизии посмотрим, кто как готов — надо быть в тонусе. Правильно сделали, что решили провести товарищескую игру. Уровень нашего футбола выше, чем у киргизов. Игра точно будет голевой.



Стоит ли радоваться, если мы победим Киргизию? Победа — это всегда положительные эмоции. Игроки собираются в сборной, давно друг друга не видели — общаются и улыбаются. Это же эмоции, и, конечно, надо радоваться победе даже в товарищеской игре. Любая победа — радость и эмоции», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.