Бразилия разгромила Гану в товарищеском матче, Неймар отдал две голевые передачи

Национальная сборная Бразилии во французском Гавре провела товарищеский матч со сборной Ганы. Встреча завершилась победой «селесао» с крупным счётом – 3:0.



Все три гола были забиты в первом тайме. На девятой минуте защитник французского «ПСЖ» Маркиньос открыл счёт, воспользовавшись результативной передачей Рафиньи из «Барселоны». На 28-й минуте Неймар ассистировал нападающему английского «Тоттенхэма» Ришарлисону. А незадолго до перерыва, на 40-й минуте, Неймар отдал ещё один голевой пас на Ришарлисона.



Бразильцы провели матч в таком составе: Алисон, Милитао, Тьяго Силва (Бремер, 46), Маркиньос, Теллес, Каземиро (Фабиньо, 63), Пакета (Эвертон Рибейро, 79), Винисиус (Антони, 63), Рафинья (Родриго, 80), Неймар, Ришарлисон (Кунья, 63).



Отметим, что за сборную Ганы дебютировал лидер «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс. У него за плечами были 30 минут в футболке сборной Испании, но провёл он их в контрольной игре (в 2016 году). О выборе спортивного гражданства в пользу исторической родины Уильямс объявил в июле этого года.



Следующая игра у бразильцев запланирована на 27 сентября: в Париже подопечные Тите сыграют со сборной Туниса.

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