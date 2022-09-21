Стал известен стартовый состав, который наигрывает Тите в сборной Бразилии

Национальная сборная провела вторую тренировку во Франции, где готовится к товарищескому матчу с Ганой. На ней уже чётко видны очертания основного состава и ближайшего резерва, информирует Globo.



По информации издания, главный тренер «селесао» Тите наигрывает на правом фланге обороны центрального защитника Эдера Милитао из «Реала». Данило из «Ювентуса», который является единственным правым беком в сегодняшней заявке сборной, тренировался со второй группой игроков.



Стартовый состав сборной Бразилии Тите в данный момент видит следующим: Алисон, Милитао, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Теллес, Каземиро, Пакета, Неймар, Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон. Ближайший резерв бразильцев: Эдерсон, Данило, Ибаньес, Бремер, Ренан Лоди, Фабиньо, Бруно Гимарайнс, Антони, Кунья, Фирмино, Родриго.



В пятницу, 23 сентября, сборная Бразилии проведёт во французском Гавре товарищеский матч с Ганой, а на 27 сентября запланирована встреча в Париже с Тунисом.

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