РФС выделен участок под Национальный футбольный центр

Принято решение о выделении Российскому футбольному союзу участка под Национальный футбольный центр в московских Мневниках, сообщает пресс-служба РФС. Планируется, что новая база национальных и молодёжных сборных будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники» и закроет все потребности главных команд страны в инфраструктуре.



Решение о предоставлении РФС участка площадью в 6 га в Северо-Западном административном округе было принято градостроительно-земельной комиссией столицы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 22 сентября.



Планируется, что главный футбольный центр страны включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.



Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок. В нём будут находиться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения Российского футбольного союза, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, академия и другие департаменты и службы. Точные параметры застройки будут утверждены после разработки и одобрения проекта планировки территории.