Источник: Россиян не пускали на матч Армении с Украиной

Вчера, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1. Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0.



Игру между сборными посетили около 10 тысяч болельщиков. Покупка билетов и вход на стадион людям с российским паспортом были запрещены, сообщает «твиттер-аккаунт» Zarya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Напомним, во вчерашнем матче в составе победителей забивали Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а также дубль на свой счёт записал Артём Довбик.

Победа над сборной Армении позволила Украине выйти на первое место в группе 1 Лиги B. Сборная Армении с тремя очками остаётся на последней позиции.

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