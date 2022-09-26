Эстония разгромила Сан-Марино в последнем туре Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором Эстония играла на выезде с Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



Гости вышли вперёд под конец первого тайма. На 38-й минуте отличился нападающий Хенри Аниер после паса Богдана Ващука.

Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:1, Хенри Аниер

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На 56-й минуте эстонцы забили второй – голевой момент реализовал Тайо Тенисте после ассиста Хенрика Оямаа.

Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:2, Тайо Тенисте

На 66-й минуте Эстония довела дело до разгрома – гол забил Рауно Саппинен.

Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:3, Рауно Саппинен

На 78-й минуте хозяева пропустили ещё один, когда Хенри Аниер сумел реализовать острую передачу Карола Метса, благодаря чему оформил дубль в мтаче.

Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:4, Хенри Аниер

Финальный свисток арбитра сигнализировал о разгромном победе Эстонии со счётом 4:0.