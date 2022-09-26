Эстония разгромила Сан-Марино в последнем туре Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором Эстония играла на выезде с Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Гости вышли вперёд под конец первого тайма. На 38-й минуте отличился нападающий Хенри Аниер после паса Богдана Ващука.
Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:1, Хенри Аниер
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
На 56-й минуте эстонцы забили второй – голевой момент реализовал Тайо Тенисте после ассиста Хенрика Оямаа.
Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:2, Тайо Тенисте
На 66-й минуте Эстония довела дело до разгрома – гол забил Рауно Саппинен.
Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:3, Рауно Саппинен
На 78-й минуте хозяева пропустили ещё один, когда Хенри Аниер сумел реализовать острую передачу Карола Метса, благодаря чему оформил дубль в мтаче.
Лига наций. Сан-Марино — Эстония. 0:4, Хенри Аниер
Финальный свисток арбитра сигнализировал о разгромном победе Эстонии со счётом 4:0.
- 26 сентября 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:10
-
23:00
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:00
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:28
-
21:10
-
21:04
-
20:52
-
20:49
-
20:28
-
20:22
-
20:18
-
20:10
-
19:52
-
19:49
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:15
-
19:04