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Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»

Лам: на данный момент я не понимаю роль Мане в «Баварии»
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Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам заявил, что не понимает роль нападающего Садио Мане в немецком клубе на данный момент.

«Качества Мане не подлежат сомнению. Но очень важно, чтобы роли были чётко распределены. Я не вижу этого в данный момент. В настоящее время я не понимаю, как распределяются роли в клубе и в чём конкретно выражена роль Мане. Каждый должен знать, что ему делать на поле.

Он не интегрирован. Я видел его в «Ливерпуле», где он играл через центр. Это не его позиция. Теперь он также занимает эту позицию в «Баварии». Он показывает свою лучшую игру, когда атакует из глубины или с фланга. Мне он не кажется счастливым сейчас.

Другие игроки, такие как Лерой Сане, Джамал Мусиала или Лукас Эрнандес, который сейчас травмирован, демонстрируют выдающуюся игру. А о Мане сейчас никто не говорит. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре. «Бавария» должна взять себя в руки и решить эту проблему», — приводит слова Лама Mirrror.

Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» нынешним летом. На счету футболиста в нынешнем сезоне Бундеслиги три гола в семи матчах.

Мане играет в футбол с друзьями в Сенегальской деревне

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