Президент «Лацио» избран в Сенат Италии от правой партии Берлускони

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито был избран в Сенат Италии, сообщает La Lazio Siamo Noi.



65-летний функционер был кандидатом от партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» в одномандатном избирательном округе Молизе. В эту область входит две провинции — Кампобассо и Изерния, самый большой город — Кампобассо.



«Я вложил своё сердце, страсть и чувства, их получили вошедшие в моё сердце жители Молизе. Они поняли мою полную готовность и дух служения проблемам района. Я внесу предложения в парламент с той же решимостью и с тем же политическим настроем, что и в предвыборной кампании. Правоцентристы объединились, я благодарю все партии, которые поддержали меня, в частности партию «Вперёд, Италия», которая выдвинула, поддержала меня. Молисанцы не будут преданы, они этого заслуживают», — сказал Лотито.

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