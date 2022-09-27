Бывший игрок сборной Англии Делф завершил карьеру

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Фабиан Делф сообщил, что завершает карьеру.

«Сегодня я сообщаю, что завершаю профессиональную карьеру. Я испытываю счастливые эмоции, сообщая вам это, и я благодарен футболу за всё, что он дал мне. Это большой удар для меня, семьи, одноклубников. Я благодарен каждому прекрасному клубу, цвета которого защищал на протяжении всей карьеры», — написал Делф в своей социальной сети.

В прошлом сезоне Делф провёл в английской Премьер-лиге 11 игр, в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2020/2021 он провёл восемь игр в высшем английском дивизионе. Игрок принимал участие на чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?