Победитель Лиги чемпионов Джон Оби Микел завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел объявил о завершении карьеры.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя профессиональная карьера завершается сегодня. Очень доволен тем, чего я достиг за 20 лет своей трудовой деятельности», — написал игрок в своей социальной сети.

Игрок перешёл в «Сток Сити» в августе 2020 года, за который провёл 39 матчей. До этого он выступал за «Мидлсбро», к которому присоединился после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев. С 2005 года Джон вызывался в сборную Нигерии, с которой выиграл Кубок африканских наций.

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