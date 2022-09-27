Червиченко: матч между Россией и Боснией не состоится — на них давят европейские истерички

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах на проведение товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.
«Матч между Россией и Боснией и Герцеговиной не состоится. Босния — маленькая страна, поэтому на неё давят европейские истерички. Шансы на проведение матча абсолютно никакие. Все эти товарищеские игры — танцы с бубнами. Можно сыграть с кем-то, но только если соперник сам пожелает провести игру и скажет: «Мы сами хотим сыграть, мы точно приедем». А бегать за всеми и упрашивать… Выглядим петрушками», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков в текущем сезоне Лиги наций и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Товарищеская встреча сборных России и Боснии и Герцеговины намечена на ноябрь.
- 27 сентября 2022
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