Лидер боснийских сербов Додик поддержал проведение матча со сборной России

Кандидат в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик рассказал о своём отношении к возможному проведению футбольного матча со сборной России. Лидер боснийских сербов поддержал идею проведения этой игры, ведь, по его мнению, спорт укрепляет дружбу народов.

«Данная игра является довольно специфичной. Я, честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины. Но, в то же время, благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он позволил и создал условия для проведения подобного матча.

Но я ожидаю, что игра состоится. При этом некоторые игроки из мусульманской части страны могут просто не выйти на поле. Но я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И, конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего, из-за того, что играет Российская Федерация», — приводит слова Додика «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, окончательное решение о том, поучаствуют ли боснийцы в этой товарищеской игре, будет принято на Исполкоме федерации футбола 10 октября.