Португалия и Испания огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций между Испанией и Португалией. Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль» в Браге (Португалия). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Данилу Перейра, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.
Испания: Унай Симон, Хосе Луис Гайя, Пау Торрес, Уго Гильямон, Даниэль Карвахаль, Коке, Родриго Эрнандес, Карлос Солер, Пабло Сарабия, Альваро Мората, Ферран Торрес.
Команды выступают в группе A2. В ней лидирует сборная Португалии. В пяти матчах турнира команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Испанская национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Луиса Энрике набрала восемь очков. Ниже располагаются команды Швейцарии (6) и Чехии (4) соответственно.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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