Сарвели: приговор Ларину — страшно. Шок. Будет сидеть три года за то, что я сейчас играю

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал ситуацию с экс-директором школы «Чертаново» Николаем Лариным, которого приговорили к трём годам лишения свободы за мошенничество.



«Огромная потеря для футбола и лично для меня. Такой приговор — это страшно. Я с Николаем Юрьевичем, буду его всегда поддерживать. Это очень серьёзный человек для меня, и он очень сильно повлиял на мою жизнь. Я сожалею, что такое произошло.



Первая реакция — шок? Да, шок. Три года за то, что я сейчас играю, а он будет сидеть. У нас в стране если кому-то нужно, то ты будешь наказан. Виноват ты или нет — уже никто не будет разбираться. Обсуждали ли это с другими игроками? Мы все следили и переживали за него», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.