Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина — в тройке, немцы — в топ-10

Издание Goal опубликовало список фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдёт в Катаре. На первом месте расположилась сборная Бразилии. Вторую строчку отдали действующим чемпионам мира французам, а третьей стала Аргентина, последний раз выходившая в финал ЧМ в 2014 году.

Также в десятке сильнейших оказались команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии. Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса. Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

10 главных фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре:

1. Бразилия;



2. Франция;



3. Аргентина;



4. Испания;



5. Германия;



6. Англия;



7. Нидерланды;



8. Бельгия;



9. Дания;



10. Португалия.