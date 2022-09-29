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Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина — в тройке, немцы — в топ-10

Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина — в тройке, немцы — в топ-10
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Издание Goal опубликовало список фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдёт в Катаре. На первом месте расположилась сборная Бразилии. Вторую строчку отдали действующим чемпионам мира французам, а третьей стала Аргентина, последний раз выходившая в финал ЧМ в 2014 году.

Также в десятке сильнейших оказались команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии. Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса. Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

10 главных фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре:

1. Бразилия;

2. Франция;

3. Аргентина;

4. Испания;

5. Германия;

6. Англия;

7. Нидерланды;

8. Бельгия;

9. Дания;

10. Португалия.

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