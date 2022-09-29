Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal, Аргентина — в тройке, немцы — в топ-10
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Издание Goal опубликовало список фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдёт в Катаре. На первом месте расположилась сборная Бразилии. Вторую строчку отдали действующим чемпионам мира французам, а третьей стала Аргентина, последний раз выходившая в финал ЧМ в 2014 году.
Также в десятке сильнейших оказались команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии. Меньше всего шансов на трофей мирового первенства у Саудовской Аравии, Австралии и Туниса. Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
10 главных фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре:
1. Бразилия;
2. Франция;
3. Аргентина;
4. Испания;
5. Германия;
6. Англия;
7. Нидерланды;
8. Бельгия;
9. Дания;
10. Португалия.
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