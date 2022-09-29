Арбитр Федотов: никакого удаления Малкома в игре со «Спартаком» и не должно было быть

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что рефери матча 3-го раунда Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» Виталий Мешков ошибся, назначив опасный штрафной в ворота сине-бело-голубых в конце первого тайма.
«Никакого удаления Малкома в игре со «Спартаком» и не должно было быть, штрафной должен был бить «Зенит». Был гол Зобнина, а дальше, перекатываясь, Малком мог как-то незначительно его задеть. Но намеренного движения ногой тут не было. Если они оценили действие Малкома на жёлтую – окей, но опасный штрафной достался «Спартаку» неправильно.
Что касается момента с Промесом, то он отскочил – нога у него была согнута, расстояние маленькое, нога шла снизу вверх. Проблема в Мешкове – он не принял решение сразу, а встал, начал красиво руку вытягивать – на уровне РПЛ так не работают. Он просто слушал, что ему подскажет VAR. Удивительно, как Мешков ещё молодых арбитров чему-то учит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 сентября 2022
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