Глава Ла Лиги недоволен решением испанской партии отозвать поправку, касающуюся Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение испанской политической партии отозвать поправку, касающуюся участия команд из Испании в Суперлиге.



«Некоторые не понимают, какой экономический ущерб они наносят национальному футболу, чтобы «угодить» двум клубам. Почему они верят этому? Вот как это происходит. Испанская социалистическая рабочая партия снимает свою «угрозу» Мадриду за четыре дня до ключевого объявления о Суперлиге», — написал Тебас в своих соцсетях.



Ранее стало известно, что Испанская социалистическая рабочая партия предложила внести поправку, в результате которой Ла Лига и Федерация футбола Испании могли не выдавать лицензии клубам, участвовавшим в других соревнованиях. «Реал» и «Барселона» до сих пор продвигают проект Суперлиги, что могло бы повлиять на их позицию.

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