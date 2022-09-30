Глава департамента судейства РФС рассказал, может ли российский футбол остаться без VAR

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что российский футбол не рискует остаться без системы видеоповторов.
«Риска потерять VAR нет — технология полностью локализована. Собираемся и дальше развивать проект. Есть технология VAR 2.0, которая может помочь с офсайдами. Да, мы оказались в сложной ситуации в части приобретения данной опции. Но это не значит, что мы не можем сами её разработать — у нас есть «Яндекс», ВК, Mail.
Введение VAR перед началом сезона — самый нервный момент моей работы на данный момент. Всё зависело не от меня, поэтому я терял контроль: не принимал решений — это делали другие люди. Было нервно. Никто не работает руководителем департамента судейства долгое время, потому что у нас присутствует ответственность без вины, несмотря на качество твоей работы», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 сентября 2022
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