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Андрей Червиченко назвал две причины победы «Спартака» над «Зенитом» в Кубке

Андрей Червиченко назвал две причины победы «Спартака» над «Зенитом» в Кубке
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал причины победы московского клуба в матче с «Зенитом» в Кубке России. Встреча команд закончилась со счётом 3:0.

«Хорошая и интересная игра — нашли модель, когда Кубок стал интересным. Матчи действительно становятся напряжёнными и значимыми. На мой взгляд, во вчерашнем матче было две причины победы «Спартака»: больше хотели — было видно, как они лезли из кожи вон, чтобы выиграть. Вторая причина — элемент везения: «Спартак» свои два момента забил, а «Зенит» попадал в штангу. Счёт не по игре. «Спартак» не был настолько сильнее, сколько мячей пропустил «Зенит». Но так бывает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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