Хаджи: поражение «Зенита» от «Спартака» пойдёт только на пользу российскому футболу

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Красно-белые выиграли со счётом 3:0.



«Спартак» — чемпион. Мы с вами как раз об этом и говорили: если проявят характер, навяжут свою игру и не уступят ни сантиметра игры, то бразильчики сдуются. Так и получилось.



«Зениту» всего хватает, всё есть. Просто они стали самоуверенными. Но самоуверенность никогда не приносит хороших результатов. Они были уверены, что «Спартак» в любом случае дожмут, даже если спартаковцы забьют один-два гола. Но не получилось.



Насколько счёт закономерен? Я вчера говорил, что «Спартак» 2:1 выиграет, а получилось даже лучше — 3:0. Это многовато, но, с другой стороны, когда «Зенит» в Суперкубке забил четыре, то спартаковцы три гола подарили сами себе. Забили три — хорошо. Это немножко напряжёт их. «Зенит» так же самоуверенно вышел с «Крыльями Советов» — в итоге получили два.



Здесь же не было трёх лучших игроков — Ловрена, Барриоса и Клаудиньо. Это много, когда в команде трое основных игроков не играют. Поражение «Зенита» пойдёт только на пользу российскому футболу и «Спартаку». Немножко хоть воспрянет духом», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.