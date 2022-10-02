Форвард «Вест Хэма» Боуэн доиграл матч с «Вулверхэмптоном» со сломанным пальцем

Футболист «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сломал палец во втором тайме матча английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0), доиграв с повреждением до конца встречи.
Инцидент случился на 57-й минуте игры, после чего 26-летнему футболисту вправили и замотали палец, и он вернулся на поле. Отметим, что на 54-й минуте Боуэн забил второй мяч «Вест Хэма» во встрече, первый гол на 29-й минуте забил Джанлука Скамакка.
В текущем сезоне АПЛ Боуэн провёл восемь встреч, забив один гол.
«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь баллов после восьми проведённых встреч. В следующем туре подопечные Дэвида Мойеса встретятся дома с «Фулхэмом». Матч состоится в воскресенье, 9 октября, начало — в 16:00 мск.
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