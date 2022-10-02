Женская «Барселона» победила «Мадрид» со счётом 7:0 в матче чемпионата Испании

Вчера, 1 октября, состоялся матч 4-го тура женской Суперлиги Испании, в котором «Барселона» разгромила команду «Мадрид» со счётом 7:0.
Счёт в матче открыла нападающая каталонской команды Каролина Хансен на 22-й минуте. На 59-й минуте Мариона Кальдентей сделала счёт 2:0. Затем бразильская футболистка Гейсе забила третий гол своей команды. На 65-й минуте Мариона Кальдентей оформила дубль в этой встрече. На 68-й минуте это сделала уже Гейсе. На 77-й минуте Ана-Мария Црногорчевич довела счёт до теннисного, а ровно через минуту оформила дубль в матче и установила итоговый исход встречи — 7:0.
После этой победы «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. Статистика забитых и пропущенных мячей сине-гранатовых — 13:1.
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