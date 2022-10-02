Арбитр Федотов: в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Это фол Ловрена
Поделиться
Известный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов». Федотов полагает, что защитник «Зенита» Деян Ловрен нарушил правила на форварде соперника Николае Комличенко в своей штрафной.
«Момент с Ловреном и Комличенко — это 11-метровый удар. Нападающий «Ростова» первым сыграл в мяч, а у соперника игры в мяч не было. Ловрен просто коснулся его, а потом продолжил движение вперёд и попал Комличенко по стопе. Это фол по неосторожности, следовало назначить пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает матч «Зенит» — «Ростов» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
18:38
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:49
-
17:46
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:26
-
16:20
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:58
Партнерский контент