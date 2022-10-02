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Арбитр Федотов: в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Это фол Ловрена

Арбитр Федотов: в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Это фол Ловрена
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Известный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов». Федотов полагает, что защитник «Зенита» Деян Ловрен нарушил правила на форварде соперника Николае Комличенко в своей штрафной.

«Момент с Ловреном и Комличенко — это 11-метровый удар. Нападающий «Ростова» первым сыграл в мяч, а у соперника игры в мяч не было. Ловрен просто коснулся его, а потом продолжил движение вперёд и попал Комличенко по стопе. Это фол по неосторожности, следовало назначить пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает матч «Зенит» — «Ростов» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

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