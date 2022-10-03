Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень позитивная серия подходит к концу». Анчелотти высказался после ничьей с «Осасуной»

«Очень позитивная серия подходит к концу». Анчелотти высказался после ничьей с «Осасуной»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

«Гол, который мы пропустили, был забит с передачи из центра поля, также у них было несколько контратак, но они были не очень опасными. Мы играли не в очень интенсивном темпе, но игра была под нашим контролем, и мы заслужили победу. Игра могла быть выиграна ударом с пенальти. Очень позитивная серия подходит к концу, и, надеюсь, мы сможем начать ещё один позитивный забег прямо сейчас», – приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков.

«Реал» споткнулся в матче с середняком. Бензема потерял важнейший навык для нападающего «Реал» споткнулся в матче с середняком. Бензема потерял важнейший навык для нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022