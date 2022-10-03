«Очень позитивная серия подходит к концу». Анчелотти высказался после ничьей с «Осасуной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».



«Гол, который мы пропустили, был забит с передачи из центра поля, также у них было несколько контратак, но они были не очень опасными. Мы играли не в очень интенсивном темпе, но игра была под нашим контролем, и мы заслужили победу. Игра могла быть выиграна ударом с пенальти. Очень позитивная серия подходит к концу, и, надеюсь, мы сможем начать ещё один позитивный забег прямо сейчас», – приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков.