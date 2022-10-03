«Реал» споткнулся в матче с середняком. Бензема потерял важнейший навык для нападающего

«Реал» упустил победу в 7-м туре Ла Лиги, сыграв без ряда ведущих футболистов. Из-за травм отсутствовали Модрич и Куртуа. С первых минут не вышел и Вальверде. Проблемы со спиной у основного вратаря привели сразу к нескольким фактам. Во-первых, в этом сезоне дебютировал украинец Андрей Лунин (отыграл без явных ошибок). А во-вторых, на скамейке оказался 20-летний голкипер Лукас Каньисарес – сын известного вратаря «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.

«Реал» открыл счёт в конце первого тайма – получилось весьма спорно. Винисиус с фланга подал в штрафную, где Бензема и, скорее всего, Рюдигер находились в офсайде. Мяч никого не коснулся и зашёл в дальний угол. Тут важно, что Рюдигер хоть и не тронул мяч, но был к нему близок и даже сделал движение в его сторону. Судя по всему, вратарь «Осасуны» Эррера именно из-за Рюдигера вынужденно остался в центре ворот, а не сразу пошёл за мячом. Это самое очевидное объяснение, почему вратарь пропустил не очень сильный удар с большого расстояния.

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Если офсайд у Рюдигера был, то его тяжело назвать пассивным, раз он повлиял на голкипера. Увы, VAR в трансляции не прочертил линии, чтобы убедиться, был ли немец вне игры. Правило пассивного офсайда у футболистов, которые мешают вратарю, имеет разные трактовки. «Чемпионат» уже подробно указывал, насколько по-разному трактуются такие эпизоды.

В начале второго тайма «Осасуна» отыгралась. Красивый удар получился у Кике, который пробил затылком, перекинув вратаря «Реала». Там бы и Куртуа едва ли спас.

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«Реал» был близок к победе, но не использовал пенальти. На этот раз решение оказалось бесспорным – Бензема явно толкнули в спину в штрафной. Иногда в таких ситуациях арбитры не удаляют футболистов, чтобы избежать двойного наказания, но в этом случае судья удалил защитника Уная Гарсию. В результате двойного наказания и не случилось. Забавно, что Бензема не забил третий 11-метровый подряд в ворота «Осасуны» в 2022-м. Возможно, Карим потерял важнейший навык для нападающего.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Впервые в сезоне «Реал» не смог победить. До этого матча у мадридцев было шесть побед в чемпионате и две – в Лиге чемпионов. «Реал» сравнялся по набранным очкам с «Барселоной». Встреча между двумя главными командами Испании – через две недели.