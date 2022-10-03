Хавбек «Челси» Галлахер — о разговоре с Поттером: он сказал, что у меня важная роль
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал о беседе с наставником синих Грэмом Поттером.
«Поттер сказал, что у меня действительно важная роль в команде. Он добавил, что мне нужно продолжать усердно работать, помнить, кто я такой и что я делаю лучшего всего. Когда мне предоставится шанс, то нужно быть настолько эффективным, насколько я могу им быть», — приводит слова Галлахера Goal.
22-летний Галлахер — воспитанник лондонской команды. Он стал полноценным игроком основной команды «Челси» с нынешнего сезона. В семи матчах английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов Галлахер забил один мяч. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
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